"Сидят, чаек попивают": Жириновский пообещал до выборов наказать коллег по фракции

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал своих партнеров по думской фракции за их недостаточную публичную активность в предвыборный период. В частности, его не устроило, что к СМИ 9 марта вместе с ним не вышел председатель комитета по экономической политике, Сергей Жигарев, и еще главы двух комитетов из его партии.

"Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят, чаек попивают, еще председатель комитета! ... В сентябре накажем (Жигарева) – не будет председателем комитета", - цитирует политика РИА "Новости".

В то время, когда от соратников требуется "идти в наступление", Жириновский наблюдает, к своему возмущению, нечто прямо противоположное. Теперь он намерен стребовать с коллег персонально составленные отчеты о деятельности за последние месяцы.

"А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой", - заключил он свою эмоциональную речь.