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9 марта, 16:44

Депутат Резник опроверг информацию о своем задержании

фото ЗакС политика Депутат Резник опроверг информацию о своем задержании

Депутат Законодательного собрания Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру опроверг информацию о том, что его якобы могли 9 марта задержать сотрудники правоохранительных органов. По словам парламентария, он находился в квартире дальнего родственника. При выходе из квартиры депутат столкнулся с правоохранительными органами:

- Когда вышел, на "маски-шоу" наткнулся, полицейские окружили квартиру, стали ломиться в нее. Спросили, оттуда ли я, я сказал, что оттуда. Я не понимал, что происходит, никто ничего не объяснял, сказали, что будут проводить следственные действия, - рассказал Резник.

Он добавил, что сообщил правоохранителям о том, что является депутатом. Соответствующего удостоверения у него с собой не было, уточнил парламентарий. 

- Они показали свои документы, ордер на обыск и сказали, что я должен удалиться, - сообщил депутат.

Резник рассказал, что исполнил требование полицейских. Сейчас он выясняет причины обыска у его родственника, добавил парламентарий.

Напомним, ранее 9 марта СМИ, входящие в медиагруппу "Патриот", главой попечительского совета которой является предприниматель Евгений Пригожин, сообщили о возможном задержании Резника в квартире, в которой якобы располагается нарколаборатория. 

София Саттарова


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