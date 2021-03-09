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9 марта, 17:19

В Веселом Поселке появится частно-государственный медицинский центр

фото ЗакС политика В Веселом Поселке появится частно-государственный медицинский центр

В течение трех лет частный инвестор намерен построить на улице Чудновского в Петербурге современный медицинский центр. Пятиэтажное учреждение частично будет предоставлять услуги по полису ОМС, передает пресс-служба Смольного. Как показал этот пример, в городе благодаря активности ответственного бизнеса растет доступность социальных услуг, считает губернатор Александр Беглов. По его мнению, ситуация в Невском районе с медицинскими учреждениями нуждалась в улучшении. 

"Мы должны поддерживать планы инвесторов, которые создают в городе новые производства, а значит и новые рабочие места", - приводится его цитата.

Глава города также напомнил, что в прошлом году аналогичные шаги были совершены в Приморском районе, где ввели в эксплуатацию вторую очередь Северной клиники, которая лечит петербуржцев и платно, и за счет бюджета.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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