Журналист Френкель подал жалобу в ЕСПЧ в связи с травмой, полученной в УИК

Петербургский фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель обратился в заявлением в Европейский суд по правам человека из-за перелома руки, который у него диагностировали после общения с силовиком на избирательном участке летом прошлого года, и последующего признания Френкеля российским судом виновным в инциденте. Об этом со ссылкой на адвокатов Ольгу Карачёву и Светлану Громову сообщил правозащитный Telegram-канал "Апология протеста".

"Заявитель полагает, что единственной целью привлечения его к административной ответственности спустя 21 день после событий было оправдание применения к нему силы представителем власти при удалении его с избирательного участка", - гласит текст письма в Страсбургский суд.

По мнению журналиста, представители РФ, обращаясь с ним во время конфликта в УИК и после того, нарушили сразу несколько пунктов Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, что скандал случился во время голосования по поправкам в Конституцию: у Френкеля возникла перепалка с членами избиркома. После их настойчивых просьб удалить журналиста с участка в Центральном районе правоохранители вступили в физический контакт со Френкелем, что привело к его падению и перелому руки. В дальнейшем суд признал его виновным в нарушении трех статей КоАП, тогда как полицейские никакой юридической ответственности не понесли.