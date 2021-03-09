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9 марта, 18:34

"Фонтанка": КИО поручили курировать вице-губернатору Пикалеву

фото ЗакС политика "Фонтанка": КИО поручили курировать вице-губернатору Пикалеву

В петербургском правительстве переменились сферы ответственности вице-губернаторов, сообщает издание "Фонтанка". Отвечающего за правопорядок Валерия Пикалева направили также на тесное взаимодействие с комитетом имущественных отношений. В свою очередь, комитет по межнациональным отношениям отныне "достанется" вице-губернатору Александру Бельскому.

Новая конфигурация в Смольном стала еще одним следствием отставки Евгения Елина, о которой объявили в феврале. Первоначально после ухода Елина курировать КИО доверили Эдуарду Батанову. Тогда же комитет по промышленной политике перешел в ведение Максима Соколова, который ранее специализировался прежде всего на транспортной отрасли.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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