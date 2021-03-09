Дмитриева сочла новые правила выхода на досрочную пенсию неполными

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева дала оценку принятому федеральным правительством новому порядку выхода на досрочную пенсию. Речь идет о таких социально важных и опасных профессиях, как врачи, спасатели и летчики, которым в качестве рабочего стажа засчитывается, в частности, учеба в вузе. Шаг навстречу этим категориям граждан петербургский политик приветствует, полагая при этом, что досрочного выхода на пенсию заслуживает большее число россиян.

"Еще в 1997 году исключили из трудового стажа периоды учёбы, ухода за ребенком и льготы для северян. Будучи депутатом Госдумы, я долгие годы добивалась того, что бы эти периоды снова включали в трудовой стаж для всех. Один раз я даже добилась принятия Госдумой соответствующего закона, но вето Совета Федерации мы тогда преодолеть не смогли. До сих пор эта проблема не теряет актуальности", - цитирует политика пресс-служба Партии Роста.

Вместе с тем Дмитриева напомнила о важности возвращения прежнего порога пенсионного возраста, повышенного в 2018 году.

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