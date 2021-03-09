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9 марта, 19:58

Вишневский считает, что его с Резником продолжают организованно травить в СМИ

фото ЗакС политика Вишневский считает, что его с Резником продолжают организованно травить в СМИ

Информация о задержании депутата Максима Резника, оперативно опровергнутая самим политиком, нашла отклик у его коллеги по петербургской оппозиции Бориса Вишневского. Для последнего это стало частью уже знакомого ему системного информационного давления со стороны власти. 

"Очевидно, это продолжение организованной кампании по травле оппозиции, которая началась два года назад сперва в отношении Максима Резника, а затем в отношении меня. Причем неслучайное совпадение: именно мы наиболее критично оцениваем деятельность губернатора Беглова и его правительства", - цитирует "яблочника" издание "Новый проспект".

Следственные действия происходили дома у родственника Резника, силовики явились, когда депутат находился вместе с ним, и попросили политика удалиться. По сообщениям изданий из медиагруппы "Патриот", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, в квартире якобы могла находиться нарколаборатория.

Говоря о кампании против себя, Вишневский имел в виду растиражированные и неподтвержденные слухи о его взаимоотношениях со студентками.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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