18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9 марта, 20:55

Веллер - о судьбе Навального: Такие люди - товар штучный, рядовому человеку не понять

фото ЗакС политика Веллер - о судьбе Навального: Такие люди - товар штучный, рядовому человеку не понять

Писатель и политический комментатор Михаил Веллер, отвечая на вопросы тысяч подписчиков своего YouTube-канала, отдельно остановился на событиях вокруг оппозиционера Алексея Навального, которого в феврале отправили отбывать реальный срок лишения свободы. По словам литератора, россияне, наблюдая за возвращением Навального из Германии, стали свидетелями примера настоящего самопожертвования, который довольно труден для обывательского восприятия. Для Веллера это, однако, не умаляет значимости поступка.

"Такие люди - товар штучный, много таких не делается, это действительно попахивает античным героем, рядовому человеку этого не понять. И вот теперь авторитет Навального, простите великодушно, несколько выше авторитета Нельсона Манделы. Тот сам в тюрьму не являлся, его, реального террориста, взяли за шкирку и содержали в тюрьме так, что он дожил чуть не до ста лет, понимаете", - рассудил обозреватель.

Веллер убежден, что Навальный уже вошел в историю как положительный герой, в отличие от тех, кого политик обвиняет в своем отравлении и тех, кто преследует его в уголовном порядке. Писатель с беспокойством смотрит на будущее героя его рассказа в условиях заключения.

"Немцова им мало, понимаете ли", - многозначительно заключил он.

Напомним, что оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, в связи с чем ему придется провести в колонии общего режима более двух лет. Страсбургский суд, европейские лидеры и правительство США требуют немедленного освобождения Навального. Против высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием политика на международном уровне ввели персональные санкции.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

8 марта, 13:59 Профессор Соловей: У Путина есть некая личная одержимость неназванным блогером

5 марта, 20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

3 марта, 18:09 Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

2 марта, 20:55 США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

2 марта, 18:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

2 марта, 16:41 ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

1 марта, 17:43 ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу Минюста пересмотреть требование отпустить Навального

28 февраля, 18:00 "Убыло только от Amnesty International": Латынина - о лишении Навального статуса узника совести

28 февраля, 14:40 "Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

28 февраля, 13:22 Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:12 В Петербурге открылся музей Жореса Алферова

20:55 Веллер - о судьбе Навального: Такие люди - товар штучный, рядовому человеку не понять

20:33 Путин подписал закон, позволяющий РКН блокировать агитацию в интернете

19:58 Вишневский считает, что его с Резником продолжают организованно травить в СМИ

19:16 Дмитриева сочла новые правила выхода на досрочную пенсию неполными

18:34 "Фонтанка": КИО поручили курировать вице-губернатору Пикалеву

18:11 Фильм Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске вошел в шорт-лист BAFTA

17:57 Защитники ВНИИБ пригласили глав КГИОП и Выборгского района на встречу с петербуржцами

17:35 Журналист Френкель подал жалобу в ЕСПЧ в связи с травмой, полученной в УИК

17:29 Представитель Жилкома Петербурга: Программа "холодные чердаки" показывает положительные результаты

17:19 В Веселом Поселке появится частно-государственный медицинский центр

16:52 "Сидят, чаек попивают": Жириновский пообещал до выборов наказать коллег по фракции

16:44 Депутат Резник опроверг информацию о своем задержании

16:24 Активисты предложили Беглову присвоить скверу в Кузнечном переулке имя Достоевского

15:55 "Считают доходы, однако никто не говорит о тратах": Милонов оценил размер своей зарплаты

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru