Собянин допустил отмену ограничений по коронавирусу в Москве весной

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС заявил, что основная часть ограничений в связи с эпидемией коронавируса, скорее всего, будет отменена к лету.

"Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной", - сказал Собянин. При этом он оговорился, что некоторые "меры предосторожности" - такие как масочный режим и ограничение массовых мероприятий – будут сохранены и дальше. По словам Собянина, все будет зависеть от того, какими темпами будет идти вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

С 8 марта в Москве был отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, их социальные карты были разблокированы.

фото: kremlin.ru