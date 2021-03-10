ТАСС: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

Правоохранители задержали министра здравоохранения республики Алтай Сергея Коваленко, пишут ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По предварительным данным, Коваленко подозревают в получении взятки. Также ТАСС сообщает о задержании помощника Коваленко Рустама Туюнчекова.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник пишет, что дело может быть связано с заключением контрактов на поставку медизделий: источник утверждает, что чиновник якобы получал "откаты", общая сумма – около 5 млн рублей. Тем временем, рассказал источник, силовики проводят обыски в минздраве Алтая и в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

В управлении Следственного комитета по Алтаю агентствам не подтвердили информацию, но и не опровергли.

Коваленко был назначен министром здравоохранения Алтая в 2019 году. До этого он возглавлял Майминскую районную больницу.