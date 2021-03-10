Путин поручил доложить ему о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина поручил проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников в России к 20 апреля 2021 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

К 20 апреля правительство совместно с региональными властями "проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям", установленным указом от 2012 года.

При анализе кабмин по поручению президента должен учесть сведения обо всех работниках, их должностях, условиях замещения, стаже, уровне квалификации, наличии ученой степени и "сведений об иных условиях, учитываемых при установлении заработной платы". Также от кабмина требуется учесть информацию о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их замов, главных бухгалтеров и зарплаты других работников организаций.

Также кабмину поручено по итогам анализа заняться устранением причин, по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда бюджетников, и принять меры по совершенствованию системы оплаты. В том числе – дать нормативно-правовое толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить его соотношение со средней зарплатой в регионе, издать методические разъяснения по вопросам оплаты труда бюджетников, провести разъяснительную работу с руководством и работниками организаций, скорректировать показатели эффективности работы руководителей.

фото: kremlin.ru