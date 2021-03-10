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11:25

"Коммунистам России" не разрешили митинговать в Петербурге на тему "верности советскому строю"

фото ЗакС политика "Коммунистам России" не разрешили митинговать в Петербурге на тему "верности советскому строю"

Смольный заявил о невозможности проведения 17 марта на площади Ленина в Петербурге митинга в честь 30-летия референдума о сохранении СССР, сообщили ЗАКС.Ру в партии "Коммунисты России".

"В этот день отмечается 30-летие референдума о сохранении СССР (он прошел в 1991 году), и мы хотели вновь заявить о верности социалистическому и советскому строю", - отметили в партии.

Комитет по вопросам законности мотивировал запрет на проведение мероприятия действующими в городе "коронавирусными" ограничениями на проведение публичных мероприятий. 

Руководитель петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович посчитал, что городская администрация не хочет вести диалог с политическими силами и пообещал обратиться в прокуратуру, если практика запрета публичных мероприятий продолжится.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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