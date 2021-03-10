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11:27

Глава МВД Москвы заявил о законности применение силы к участникам акций в поддержку Навального

фото ЗакС политика Глава МВД Москвы заявил о законности применение силы к участникам акций в поддержку Навального

Начальник управления МВД по Москве Олег Баранов заявил, что полицейские обоснованно принимали силу и спецсредства к участникам акций протеста в поддержку Алексея Навального, передает ТАСС.

По словам Баранова, полиция Москвы 23, 31 января и 2 февраля "действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции".

"Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений. В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве", - сказал Баранов.

Глава московской полиции заявил, что проверка на выявила травм у журналистов "Новой газеты", к которым применили силу на акции протеста 23 января. Напомним, полицейские ударили дубинкой по голове спецкора "Новой" Елизавету Кирпанову, повалив ее на землю: журналистка работала с требуемыми опознавательными знаками и документами. После этого омоновцы дубинкой сломали объектив фотоаппарата корреспондента "Новой" Виктории Одиссоновой.

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