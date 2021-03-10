ЗакС одобрил в первом чтении расширение перечня пользователей социальным такси

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении 9 марта одобрило расширение перечня категорий лиц, которым положено социальное такси. Им смогут пользоваться дети-инвалиды и инвалиды с хронической почечной недостаточностью, которым по медицинским показаниям требуется проведение заместительной почечной терапии.

Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что с принятием документа пользоваться соцтакси смогут еще 492 человека. На это потребуется 12 млн рублей на 2021 год с последующим увеличением. Шестериков уточнил, что эти деньги уже заложены в бюджете.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев поинтересовался, что мешало раньше включить эту категорию людей в список тех, кому положено социальное такси. Шестериков ответил, что ранее их не могли добавить в перечень из-за материального положения. Он добавил, что правительство ежегодно проводит увеличение числа людей, кому предоставляются меры социальной поддержки.

В настоящий момент социальным такси могут пользоваться только инвалиды I группы этого заболевания. При этом из-за пандемии коронавируса ряд больниц переоборудовали под прием больных COVID-19, и людям с хронической почечной недостаточностью пришлось ездить в другие районы города для получения необходимого лечения.

Власти города оплачивают часть социального такси. Тем, кому оно необходимо, компенсируют процент от стоимости поездки в зависимости от того, в какое медучреждение надо ехать: из основного списка (90%) или дополнительного (70%). Остальную сумму человек должен оплатить сам.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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