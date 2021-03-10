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11:49

В России зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 9 079 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За все время эпидемии в России выявлено 4 351 553 случаев заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 90 275 человек, 466 летальных исходов включили в статистику за последние сутки.

В Петербурге число заболевших увеличилось на 959 человек. Сейчас лечение от коронавируса, по данным штаба, проходят 44 865 петербуржцев, всего с марта 2020 года зафиксировано 376 787 случаев заражения. Еще 52 смерти признаны связанными с коронавирусом, всего в городе зарегистрировано 11 487 летальных исходов от болезни.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились за сутки 1 116 человек (63 825 продолжают лечение). В Подмосковье – 291 (35 125 человек еще болеют).

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