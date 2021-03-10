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12:08

Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

фото ЗакС политика Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

Сайты ряда российских ведомств оказались недоступны после того, как Роскомнадзор начал ограничивать скорость доступа к Twitter, в том числе самого РКН.

На 12:00 не загружаются сайты Кремля, правительства РФ, Следственного комитета, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора. Также не загружаются сайты некоторых министерств, в том числе Миэкономразвития и Минфина. В штатном режиме работает сайт МВД, зарегистрированный на домене .рф.

Обновлено 12:13 работа сайта Госдумы восстановлена.

Обновлено 12:18 Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в разговоре с "Подъемом" заявил, что связи между падением правительственных сайтов и замедлением работы Twitter нет.

Роскомнадзор может самостоятельно ограничивать скорость доступа к Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов в рамках закона о суверенной работе рунета, передает РБК со ссылкой на источник.

Провайдер "ЭР-Телеком Холдинг" сообщил, что РКН может ограничивать скорость независимо от операторов связи. Представитель провайдера отметил, что в случае с соцсетью могут не загружаться изображения или видеоконтент.

10 марта РКН объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. Также РКН пригрозил соцсети блокировкой.

Закон об устойчивом рунете вступил в силу в 2019 году. Согласно ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. По официальной версии, это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже при невозможности подключиться к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

 
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