Жители Центрального района передали в Смольный петицию за мораторий на уплотнительную застройку

Жители Центрального района Петербурга передали в Смольный петицию с требованием ввести мораторий на уплотнительную застройку территории, сообщил лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

По словам Кострова, под петицией подписались более 2 тысяч человек. В петиции подчеркнуто, что в районе не хватает зеленых насаждений общего пользования, но при этом Смольный продолжает выдавать разрешения на уплотнительную застройку, что вредит экологии, окружающим домам и "уменьшает обеспеченность жителей центра города социальной инфраструктурой". По мнению авторов петиции, многоэтажные дома и бизнес-центры "вторгаются в малоэтажную жилую застройку, нанося непоправимый вред историческому центру, который является одной из мировых жемчужин под охраной ЮНЕСКО".

Активисты движения и граждане ждут, что чиновники организуют круглый стол, где "соберутся все стороны конфликта и честно обсудят сложившуюся напряженную ситуацию, а также пути ее преодоления".