Макаров: Ситуацию с Резником изучит комиссия по этике

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 10 марта сообщил, что комиссия по этике парламента проведет заседание по ситуации с депутатом Максимом Резником. Пока ЗакС ждет необходимые материалы, уточнил Макаров.

Накануне СМИ сообщили о якобы возможном задержании Резника во время "наркорейда", парламентарий опроверг информацию. Депутат сообщил, что выходил из квартиры дальнего родственника, когда к тому пришли с обыском правоохранительные органы.

Макаров напомнил, что ранее уже говорил: скомканную репутацию не разгладить никаким утюгом. По его мнению, депутатам просто не надо посещать сомнительные места:

- Я еще раз призываю, не надо шарахаться по сомнительным местам, даже если там родственники или еще кто-либо. Я говорил, не шакалить по консульствам иностранным, - заявил спикер ЗакСа.

По мнению главы городского парламента, авторитет надо сохранять не только для себя, но и для своих избирателей. Чтобы поверившие и проголосовавшие за депутата люди, не разочаровывались в нем, пояснил Макаров.

Он добавил, что вопросом также занимаются правоохранительные органы.

София Саттарова

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