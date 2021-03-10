Макаров о присоединении Крыма к России: Единственно верное стратегическое решение

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 10 марта напомнил журналистам о приближающейся годовщине присоединения полуострова Крым к России. Депутат заявил, что референдум 16 марта 2014 года прошел "в строгом соответствии с нормами международного права".

По словам Макарова, приезжавшие в Петербург иностранные делегации не говорили о незаконности присоединения Крыма. Наоборот, "все понимали, что это порыв людей", заявил спикер. Макаров заявил, что на самом полуострове считают присоединение к России спасением от войны.

- Мы ведем совместную работу с государственным советом Крыма, с его председателем. Я хочу подчеркнуть, что они говорят так, как говорят: что, если бы не было референдума, и не было вхождения [в состав России], в Крыму бы разразилась война. Так и говорят. Это было мнение абсолютнейшего большинства людей. И поэтому в тех условиях, которые были, это было единственно верное стратегическое решение. И это очень важно для Российской Федерации. У русских принцип: не бросать своих, - сказал Макаров.

Спикер также заявил, что присоединение полуострова - это "великое благо" как для жителей Крыма, так и для истории России.

София Саттарова

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