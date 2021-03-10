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13:51

Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

Депутаты Законодательного собрания решили предложить Государственной Думе свои поправки в федеральный закон о контрольно-счетных органах и муниципальных образованиях. Согласно поправкам, представители КСО смогут проверять не только проекты законов и нормативно-правовые акты, которые касаются бюджета и расходов, но и другие документы. Для этого каждый субъект должен предусмотреть соответствующий закон, отмечается в документе.

Это предложение не понравилось руководителю фракции Партии роста Оксане Дмитриевой. Она заявила, что КСП должно проверять только сферу финансов. 

- Счетная палата должна сосредотачиваться на аудите бюджета, на том, чтобы поднимать все документы, которые нам не доступны. Счетная палата должна быть вдалеке от политической оценки и от того, чтобы давать политическую оценку по принятию или отклонению того или иного законодательного акта, - считает Дмитриева.

Представляя поправки, депутат Денис Четырбок сообщил, что также предлагается обязать проверяемые органы предоставить для сотрудников КСП помещение с оргтехникой и транспортное средство. Для Петербурга эта мера не оправдана, считает Дмитриева. По ее словам, сотрудники КСП и так должны быть обеспечены всем необходимым. 

Помимо этого, законопроект предлагает создать научные учреждения для контрольно-счетных органов и позволить аудиторам дать право самостоятельно подписывать предписания в экстренных случаях. Несмотря на протесты ряда депутатов, документ приняли большинством голосов.

София Саттарова


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