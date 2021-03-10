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13:57

Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

фото ЗакС политика Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

Московский суд Петербурга удовлетворил иски прокурора о признании запрещенной к распространению в России информации нескольких аниме по ссылкам на сайтах YummyAnime и Jut.su, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Под запрет попало аниме "Класс убийц" (по двум ссылкам), "Загадка дьявола" и аниме "Токийский гуль" по ссылке на Jut.su.

Также представители судов напомнили, что решения Колпинского суда о запрете нескольких аниме вступили в силу. Речь идет о запрете "Токийского гуля" и "Эльфийской песни" по ссылкам на YummyAnime, 3-его эпизода "Инуясики" и аниме "Тетрадь смерти" по ссылкам на Jut.su. Фрагменты из "Эльфийской песни" так впечатлили судью, что он решил вынести частные определения в адрес госорганов за то, что этот сериал не был запрещен ранее.

Ранее также запрещенной к распространению информацией были признаны аниме "Межвидовые рецензенты", "Аки и Сора", "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Игра Дарвина" и "Натюрморт в серых тонах".

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