"Лишние люди туда не будут попадать": Росгвардия предлагает выделять "компактные" места для СМИ на протестах

Статс-секретарь Росгвардии Олег Плохой на заседании комитета Госдумы по обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий предложил заранее определять журналистов, которые будут освещать акции протеста, и выделять для них отдельные места, передает ТАСС.

По словам Плохого, Росгвардия заинтересована в том, чтобы "пул журналистов каким-либо образом, может даже определялся чуть раньше". "Чтобы мы выделяли своих представителей пресс-служб, которых бы знали, и тогда может быть лишние люди у нас не будут туда попадать", - пояснил он.

Среди предложений Росгвардии – составлять списки журналистов до митингов и опеределять, где они будут стоять в ходе акции.

"Мы не были бы против, не знаю насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это - группа журналистов", - сказал Плохой.

Также Росгвардия предлагает ввести координаторов со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества, которые бы решали, кто может работать на митинге, а кто нет.

Дискуссия о работе журналистов на митингах была в очередной раз поднята после акций протеста 23 и 31 января. После первой акции полицейские массово задерживали сотрудников СМИ, которые работали с требуемыми опознавательными знаками и документами, а в некоторых случаях применяли к ним силу. В Петербурге 23 января журналистов задерживали еще до начала акции, среди попавших в автозаки были сотрудники "Новой газеты", "Московского комсомольца", "Комерсанта", "Медузы", "Медиазоны", "Эха Москвы в Петербурге" и других.

Союз журналистов Петербурга обращался в управление МВД города с требованием проверить обоснованность задержаний журналистов на протестах. Из ответа ведомства следовало, что МВД не увидило каких-либо правонарушений в этом, а задерживать сотрудников СМИ надо было для проверки личности. СЖ был недоволен подобным ответом.