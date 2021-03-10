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14:24

"Твиттерные" троллят Роскомнадзор

Пользователи Twitter в России, похоже, не верят в успех Роскомнадзора в борьбе с популярной социальной сетью. С утра 10 марта они постят шутки в адрес надзорной службы и радуются проблемам с ее собственным сайтом. 

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Утром 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы сервиса Twitter. Его обещают реализовать на всех мобильных и половине стационарных устройств. Поводом стало неисполнение социальной сетью требований удалить неприемлемый контент. 

Претензии Роскомнадзора копились аж с 2017 года, следует из пресс-релиза ведомства. Там утверждается, что на 10 марта не удаленными остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией. В основном, это призывы к совершению суицида несовершеннолетними, но есть также детская порнография и посты о наркотиках. 

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки)", пока неприемлемый контент не будет удален, заявили в службе.

Ссылку на текст с этим обещанием Роскомнадзор разместил в том числе в своем официальном Twitter-аккаунте. Всего за пару часов под постом появилось несколько сотен комментариев с оскорблениями. В их потоке можно найти редкие одобрительные ответы: "все правильно", "работайте, братья" и так далее. Рядом - несколько шуток по поводу комичности ситуации: "ваша новость слишком медленно открывается", "не могу прочесть, чего вы там пишите. Все тормозит"...

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Темы "Роскомнадзор" и "Twitter в России" за два часа вошли в тренды продолжавшего нормально работать сервиса. Микроблогеры тем временем обсмеивали очередной "крестовый поход" РКН. Кто-то на своей стене радовался голу, который нападающий казанского "Рубина" Денис Макаров забил "Зениту" еще позавчера, 8 марта.

photo_2021-03-10_14-12-49.jpg (5 KB)Кто-то постил цветные квадратики, объясняя, что это изображения с подробной инструкцией прохождения блокировки.

photo_2021-03-10_14-12-48.jpg (14 KB)Знаменитый своими протестными настроениями СММщик Aviasales выдал целую серию шуток. В том числе пообещал наговаривать "твитты" голосом в Clubhouse и делать "замедленные "твитты". Первый он уже продемонстрировал.

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Официальный аккаунт хоккейного клуба "Сибирь" с сожалением заявил, что Роскомнадзор замедлил наступление весны в Новосибирске.

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин поспешил сообщить, что у него Twitter работает так же хорошо, как и Telegram во время его блокировки. Исследователь Amnesty International Олег Козловский написал, что РКН "уже не знает, как еще приучить тебя пользоваться VPN, лентяй". Про опыт борьбы государства с мессенджером Павла Дурова вспомнили и многие другие пользователи Twitter. Пригодились фотографии с митингов трехлетней давности за свободу интернета и лозунги той же поры.

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Как и во время начала блокирования Telegram в 2018 году, в первые же часы "замедления" Twitter оказались частично недоступными сторонние серверы. Интернет-пользователи сообщали о проблемах с доступом на сайты Кремля, правительства России, Госдумы и даже самого Роскомнадзора.

photo_2021-03-10_14-12-49 (3).jpg (7 KB)photo_2021-03-10_14-12-49 (4).jpg (5 KB)В Минцифры перебои объяснили сбоем маршрутизаторов в сети интернет-провайдера "Ростелеком". Однако в среде "твиттерян" подняли на смех и эту информацию. В качестве одного из символов борьбы с Twitter там представили волка из "Ну, погоди", который, пытаясь разломать воблу, разносит ею половины своей квартиры.

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Очень много шуток было на тему того, что проблемы у сайтов госорганов начались после объявленной борьбы с детской порнографией и пропагандой суицида. 

Не осталось в стороне и ИА "Панорама", сатирическое издание, публикующее материалы, стилизованные под новости. В своем микроблоге его авторы написали, что "В Кремле обвинили Роскомнадзор в замедлении темпов роста экономики".

photo_2021-03-10_14-12-49 (2).jpg (23 KB)Реальность на сей раз оказалась слишком далека от шутки ИА "Панорама". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Роскомнадзора по замедлению работы Twitter обоснованными, сообщил "Интерфакс". 

Сергей Еремеев

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