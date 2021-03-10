Проездам у станции Сортировочной присвоили названия

Железнодорожная станция Сортировочная "прирастет" новыми топонимами: петербургские чиновники решили дать названия двум безымянным проездам в ее окрестностях, о чем пишет строительное издание "Канонер".

Так, название Маневровый получит проезд, проходящий под путепроводом к Южному шоссе. На этом варианте члены профильной комиссии остановились из-за ассоциаций с железнодорожным движением. Другая обделенная вниманием дорога, продолжающая первую, станет Григоровским проездом, по названию одноименного исчезнувшего ручья в этих краях.

Напомним, что подступы к Сортировочной обещают стать значительно более оживленным местом. В планы городского руководства входит расширение Южного шоссе из-за все более растущей транспортной загруженности этого участка Купчино. При этом под угрозу попадают сотни деревьев в парке Интернационалистов, вдоль которого пролегает дорога. Помимо потенциального уничтожения зеленых насаждений жителей смущает близость расширенной четырехполосной трассы к жилым домам.