18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:45

Миронов выступает за введение банковских продовольственных карт для нуждающихся

фото ЗакС политика Миронов выступает за введение банковских продовольственных карт для нуждающихся

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выдвинул идею раздачи специальных банковских карточек "Мир" наименее обеспеченным слоям населения, на которые граждане получали бы адресную помощь от государства, предназначенную для покупки продуктов питания. Речь идет только о тех россиянах, чей месячный доход ниже двух прожиточных минимумов, то есть, не превышает 25 404 рубля. Соответственно, на продукты государство, согласно мироновской инициативе, должно будет переводить до половины от этой суммы (12 702 рубля).

"Карту потребуется привязать к специальному счету. На полученные средства можно будет приобрести только продовольственные товары отечественного производства. Ну и разумеется, купить водку или табак за счёт этих денег будет невозможно", - пояснил политик.

По мнению депутата Госдумы, плюсы от принятия его законпроекта смогут ощутить на себе не только бедные соотечественники, но и российские производители: предлагаемая практика сделает их продукцию более востребованной. Для более точного определения месячной материальной помощи тому или иному гражданину предполагается задействовать специальную методику, опирающуюся на так называемые критерии нуждаемости.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:42 Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали из-за акции в поддержку Навального

17:24 За выходные специализированные пункты приняли 42 тысяч кубометров петербургского снега

16:51 "Так пиарить данную историю странно": Поклонскую озадачивает дело Навального о клевете на ветерана

16:46 Муниципал: Депутаты МО "Горелово" намерены законодательно добиться бесплатных обедов в местной школе

16:12 Суд вынес первый приговор в связи с московскими январскими акциями за Навального

15:45 Миронов выступает за введение банковских продовольственных карт для нуждающихся

15:20 Проездам у станции Сортировочной присвоили названия

14:54 "Открытый Петербург" обжаловал включение в реестр НКО-иноагентов

14:54 "Норникель" оплатил ущерб в 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

14:24 "Твиттерные" троллят Роскомнадзор

14:24 "Лишние люди туда не будут попадать": Росгвардия предлагает выделять "компактные" места для СМИ на протестах

13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

13:56 ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

13:51 Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

13:33 Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru