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16:12

Суд вынес первый приговор в связи с московскими январскими акциями за Навального

фото ЗакС политика Суд вынес первый приговор в связи с московскими январскими акциями за Навального

Суд в Москве назначил один год условного срока участнику зимних акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, о чем сообщила "Медиазона". Ему инкриминировали нападение на представителя власти, имевшее место 23 января. Подробности дела 34-летнего Александра Мучаева пока не разглашаются. Известно, что государственное обвинение запрашивало для него полтора года общего режима.

Мучаев - блогер и журналист. Он стал первым осужденным москвичом в связи с несанкционированными акциями в столице 23 января, 31 января и 2 февраля. В стране в целом первым таким человеком стал житель Костромы, получивший от правосудия полтора года исправительных работ.

Напомним, что по итогам всех трех акций, проведению которых препятствовали силовики, по стране задержали около десяти тысяч человек, как удалось подсчитать правозащитному проекту "ОВД-Инфо".

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