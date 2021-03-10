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16:51

"Так пиарить данную историю странно": Поклонскую озадачивает дело Навального о клевете на ветерана

фото ЗакС политика "Так пиарить данную историю странно": Поклонскую озадачивает дело Навального о клевете на ветерана

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о том, что ей было крайне неприятно следить за ходом дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, по итогам которого оппозиционер Алексей Навальный 20 февраля получил крупный штраф. У нее сложилось впечатление, что процесс вызвал незаслуженно широкое освещение в СМИ и что вокруг скандала нагнетался лишний ажиотаж".

"Неприятно за раздутое публичное деление людей, раскол людей <...> Мы все уважаем наших дедушек и нашу Победу, мы все ее любим, но то оскорбление, которое… <...> У меня есть много вопросов и несогласия с тем, что так пиарить данную историю странно. Зачем?", - попыталась на сформулировать свою реакцию в интервью "Эху Москвы".

По мнению представительницы "Единой России", ветераны, наоборот, заслужили защиту от такого рода судов, на которых им трудно испытать положительные эмоции.

Поклонская прокомментировала и второе дело Навального, по которому его отправили в колонию, дело "Ив Роше". Следя за новостями, женщина заметила, что ввиду своего отравления Навальный, не отмечался у российских силовиков по уважительной причине. В связи с этим у нее "есть вопросы, непонимание" к следствию.

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