За выходные специализированные пункты приняли 42 тысяч кубометров петербургского снега

В течение последних удлиненных выходных в 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов Петербурга доставили для утилизации более 42 тысяч кубометров снега, передает пресс-служба "Водоканала". Организация ведет своего рода "зачет": больше всего снежных масс с начала зимы приняли снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной, Мебельной улице и Кушелевской дороге. Отмечается, что, как правило, самая интенсивная работа ведется в разгар рабочего дня и в ночное время. С начала зимы утилизировали 1,28 млн кубометров снега.

В свою очередь, пресс-служба комитета по благоустройству сообщает, что 10 марта на улицы города и в его зеленые зоны вышли бороться с последствиями непогоды около 950 машин и около 1700 специалистов.

О проблемах зимней уборки в продолжающихся снежных пейзажах Петербурга читайте в материале ЗАКС.Ру.