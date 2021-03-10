ГД одобрила законопроект, позволяющий госслужащим уйти от ответственности за коррупцию

Большинством голосов депутатов Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий депутатам, чиновникам и силовикам уйти от ответственности за нарушения положений антикоррупционного законодательства. Непривлечение их к суду становится возможным, если доказано, что они нарушили законы "в независящих от них обстоятельствах".

Речь идет об эпидемиях, войнах, терактах, пожара, периодах действия специальных запретов и ограничений. Отдельно оговаривается, что таким извиняющим нарушителя условием не могут считаться "регулярно повторяющиеся события и явления".

Распространяться новые правила в случае их утверждения будут на депутатов всех уровней, сенаторов, судей, военных, таможенников, сотрудников силовых ведомств и экстренных служб, Счетной палаты, Центробанка и Совбеза.