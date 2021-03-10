"Мы своих граждан держать не должны": Путин не будет мешать заграничным отпускам россиян

Президент Владимир Путин на последней встрече с членами правительства дал понять, что не имеет категорических возражений против отдыха соотечественников за границей, несмотя на продолжающуюся пандемию коронавируса.

"Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - цитирует главу государства, считающего эпидемическую ситуацию как минимум непростой, "Интерфакс".

При этом, по словам Путина, работать над популяризацией внутреннего туризма компетентным госслужащим все равно нужно.

"Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", - постановил национальный лидер.

Отметим, что высокопоставленные российские чиновники почти с самого начала пандемии весной 2020 года в рекомендательной форме высказываются против отдыха россиян за границей. Внутреннему туризму благоволят остающиеся закрытыми границы со многими странами, в частности, со странами Евросоюза.