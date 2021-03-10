С начала марта в петербургских отделах полиции умер уже второй задержанный

В 70 отделе полиции Невского района скончался 56-летний петербуржец, которого накануне задержали с признаками алкогольного опьянения в районе новостроек на Союзном проспекте. По версии МВД, на улице он проявлял хулиганское поведение. Как сообщила пресс-служба ведомства, скончавшийся мужчина в письменном виде отказался от госпитализации, которую ему предлагали полицейские. На ночь его оставили в камере, а вызванная утром реанимация на помощь прийти не успела.

Отметим, что с начала месяца это уже вторая смерть петербуржца в полиции. 1 марта летальный исход констатировали у 28-летнего мужчины, находившегося в 75 отделе. Его тоже оставили на ночь с тем, чтобы наутро повезти в суд для рассмотрения протокола о его правонарушении полуторамесячной давности. На теле покойного были обнаружены травмы. Полицейские объяснили случившееся тем, что молодой мужчина неудачно упал и от этого умер.