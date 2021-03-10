Депутаты МГД одобрили "кошачью" федеральную инициативу о запрете удалять когти

Депутаты Мосгордумы большинством голосов поддержали федеральный законопроект своего коллеги Александра Соловьева, добивающегося запрета на удаление когтей котам и кошкам без особой на то медицинской необходимости, передает "Интерфакс". Политика возмущает то, что частные клиники продолжают практиковать болезненные операции на домашних животных и прикрывают свои действия названиями вроде "мягкие лапки". Для Соловьева это явление сродни насилию.

"Такая операция является калечащей и приводит к увечьям, потому что, в результате данной операции нарушается походка (животного) и развивается малоподвижность", - посетовал он.

Согласно тексту подготовленного московским депутатом документа, осуждаемое им хирургическое вмешательство допускается только в трех случаях: при застарелом грибке, вросшем когте и таком поражении конечности, которое грозит ампутацией. Помимо запрета на удаление когтей речь в законопроекте идет о запрете на удаление сухожилия, из-за чего кошки утрачивают возможность выпускать когти. Вместе с тем, законотворец добивается запрета на пропаганду указанных операций.