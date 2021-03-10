МО "Южно-Приморский" снова объявил конкурс на проведение антиэкстремистского "брейн-ринга"

Местная администрация МО "Южно-Приморский" 9 марта вновь объявила конкурс на организацию профилактических мероприятий для местной молодежи. Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок.

В феврале муниципалитет отменил аналогичную закупку после того как СМИ сообщили детали некоторых планируемых мероприятий. Предполагалось, в частности, провести игру "брейн-ринг" на тему "Экстремизм в молодежной среде", в которой не менее трех вопросов должны были посвятить "ответственности за участие в несанкционированных массовых протестах". Кроме того, о несанкционированных митингах планировалось рассказать в рамках серии лекций "Подросток и преступление".

Профилактические мероприятия, о которых говорится в техническом задании новой закупки, те же. Правда, большинство упоминаний о несанкционированных акциях убрали, в том числе и из описания "брейн-ринга".

Тем не менее, об опасности массовых протестов детям МО "Южно-Приморский" планируется рассказать в рамках шести интерактивных лекций "Интернет и экстремизм".

Стартовая цена нового аукциона соответствует ранее отмененному - 1,164 млн рублей.