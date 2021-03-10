На севере Петербурга ликвидируют две свалки, существующие с советских времен

В Петербурге в течение ближайших трех лет займутся уничтожением двух свалок, передает пресс-служба комитета по природопользованию. С лица земли должны будут стереть свалку в Комаровском лесничестве и свалку с почти вековой историей в активно застраиваемой западной части Приморского района (между улицами Яхтенной, Мебельной и Оптиков). В марте Минприроды включило их в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

"Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде позволит не только предотвратить их негативное воздействие на окружающую среду Санкт‑Петербурга, но и увеличить эффективность использования городских территорий за счет появления новых площадок, что, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность города", - приводится комментарий главы профильного комитета Дениса Беляева.

Планируется, что проектно-изыскательные работы в Комаровском заказнике "Озеро Щучье" и на территории второй свалки закончатся в 2022 году. Очищать обе территории начнут еще одним годом позже.