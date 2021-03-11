Петербургский метрополитен закрыл движение от "Беговой" до "Площади Александра Невского"

В Петербурге прервано движение поездов между остановками метро "Беговая", "Приморская", "Василеостровская", "Площадь Александра Невского 1", вестибюли станций закрыли на вход, проинформировали в пресс-службе городской подземки.

По предварительным сведениям, поводом для совершения данных действий послужило задымление, возникшее на "Маяковской".

В то же время составы по-прежнему следуют от "Площади Александра Невского" до "Василеостровской".

Обновлено в 09:43.

Зелёная ветка петербургской подземки снова "в строю", станции функционируют в штатном режиме.

В пресс-службе метро отчитались, что задымление возникло на перегоне от "Маяковской" до "Гостиного двора", открытого огня не было. Причина - возгорание кабельной муфты.