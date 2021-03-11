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9:42

СК возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

Следственный комитет возбудил уголовное делопроизводство в отношении Михаила Хачатуряна, которого в 2019 году убили собственные дочери, передаёт "Эхо Москвы", ссылаясь на соответствующее заявление адвоката.

По его словам, дело касается сексуального насилия в отношении девушек.

"В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера), статье 133 УК (понуждение к действиям сексуального характера) и статье 117 УК (истязание)", - уточнил адвокат в разговоре с РИА "Новости"

Напомним, Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания, в 2019 году, им было 17, 18 и 19 лет соответственно. По их словам, отец годами издевался над ними, принуждая, в том числе, к действиям сексуального характера. Изначально подозреваемых отправили под арест, однако спустя два месяца освободили из СИЗО. Адвокаты сестёр настаивают на версии, что случившееся было самообороной.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства отца, в связи с чем ей грозит принудительное лечение.

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