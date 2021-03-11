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10:05

В Самаре полицейские пришли с обысками к активистам штаба Навального

фото ЗакС политика В Самаре полицейские пришли с обысками к активистам штаба Навального

Самарские правоохранители нагрянули с утренними обысками к активистам локального штаба Алексея Навального, следует из соответствующих сообщений, опубликованных в Twitter штаба.

По предварительной информации, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), возбужденного постфактум январских протестов.

"Прямо сейчас проходит обыск у родителей координатора штаба Марины Евдокимовой, а также у сотрудника штаба Максима Лавицкого и волонтёров Дмитрия Татаринова и Александра Ермолаева. Также сейчас проходят обыски у волонтёров штаба Вадима Шереметева и Сергея Пронюшкина. С сотрудником штаба Сергеем Подсытником нет связи. Вероятно, в его квартире также проходит обыск", - отчитались самарские "навальнисты".

Напомним, 23 и 31 января по всей России прошли масштабные несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Поводом для уличной активности послужил арест политика, вернувшегося в РФ после лечения в Германии, и его последующее отправление в колонию в рамках разбирательства о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Силовики задержали свыше 10 тысяч человек по всей России, СК возбудил около 90 уголовных дел: о нападениях на силовиков, перекрытии дорог, хулиганстве, повреждении имущества, нарушении санитарно-эпидемиологических норм и вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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