СМИ и граждан могут начать штрафовать за упоминание террористических организаций без уточнений

Депутаты Государственной думы рассматривают возможность принятия нового закона, который установит новые штрафы для СМИ и рядовых граждан за упоминание террористических организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ, без соответствующих ремарок, пишут "Известия".

Так, с "провинившихся" россиян предлагается взыскивать от 2 до 2,5 тысяч рублей штрафа, должностных лиц следует наказывать 4 - 4,5 тысячами рублей "санкций", юрлица - от 40 до 59 тысяч рублей. Во всех случаях будут конфисковать также "предмет правонарушения".

Авторами инициативы выступили единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Коррективами предлагается дополнить статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", также соответствующее указание должно быть прописано в законе "О СМИ".

На сегодняшний день в КоАП прописаны штрафы за распространение информации об организациях из списка Минюста, которые признаны судом экстремистскими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. В то же время ФСБ ведет единый реестр организаций, в том числе иностранных и международных, которые по решению суда признаны террористическими.

Добавим также, что начиная с 2015 года Роскомнадзор поручил СМИ при упоминании в своих публикациях экстремистских или террористических организаций указывать, что они "запрещены в РФ". На данный момент в соответствующем перечне содержатся 33 структуры.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.