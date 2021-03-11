Верховный суд Якутии признал законной недобровольную госпитализацию шамана Габышева в ПНД

Верховный суд Якутии счёл легитимным решение Якутского городского суда о необходимости недобровольной госпитализации шамана Александра Габышева, уведомил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Адвокаты религиозного деятеля ходатайствовали о вызове на судебное заседание независимого психиатра Владимира Каверина, который готов был представить рецензию на заключение о необходимости помещения Габышева в психоневрологический диспансер (ПНД). Суд, впрочем, не стал удовлетворять прошение.

Также отказано было в ходатайстве о проведении новой комплексной судебно-психиатрической экспертизы Габышева в медучреждении другого региона.

Горсуд Якутска удовлетворил иск местного ПНД о недобровольной госпитализации Габышева. Свои требования диспансер обосновал тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Поводом для очередной госпитализации Габышева послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезли его в психдиспансер.

Кроме того, в отношении деятеля возбуждено уголовное дело о нападении на росгвардейца.