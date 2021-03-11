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11:10

Марина Литвинович нацелилась на выдвижение в Госдуму

фото ЗакС политика Марина Литвинович нацелилась на выдвижение в Госдуму

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Марина Литвинович, которую коллеги желают исключить из этого правозащитного органа, заявила, что в случае, если это произойдет, она намерена начать избирательную кампанию по своему выдвижению в Государственную думу.

"Да, я сознательно обостряю ситуацию: пусть те, кто принял решение о моем исключении решают - что им хуже - Литвинович- депутат или Литвинович - член ОНК", - написала она в своем Facebook.

Женщина добавила, что действующее законодательство РФ не позволяет совмещать в одном лице эти два статуса.

Литвинович активно освещала нарушения прав задержанных граждан на зимних несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, сигнализировала о переполненных ОВД. Формально ее исключение, вопрос о котором рассмотрят без ее участия, мотивируется тем, что Литвинович якобы разгласила тайну следствия по так называемому "санитарному делу" о протестах 23 января.

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