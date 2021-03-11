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11:20

Петербургская полиция выявила растрату 9,5 млн рублей на уборке дорог и ведет обыски

фото ЗакС политика Петербургская полиция выявила растрату 9,5 млн рублей на уборке дорог и ведет обыски

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о присвоении 9,5 млн бюджетных рублей, выделенных на содержание и уборку автомобильных дорог, передает пресс-служба ведомства. Как считает следствие, главным действующим лицом в преступной схеме стал бывший глава городского дорожного предприятия, злоупотребивший своим положением и сговорившийся с подрядчиками.

Договор на выполнение работ был составлен фиктивный, в результате чего указанной суммой участники сделки распорядились по своему усмотрению, обналичив ее.

В рамках дела 11 марта дома и на работе у его фигурантов ведутся обыски, изымаются крупные суммы денег и важные для следствия документы. Отметим, что о задержаниях пока ничего официально не сообщается.

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