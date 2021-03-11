С намечающимся снегопадом в Петербурге помогут справиться более 800 машин

Прогноз синоптиков гласит, что днем 11 марта в Петербурге вновь пойдет снег, в связи с чем комитет по благоустройству вывел на улицы города 795 машин и 1222 специалиста ручного труда. В свою очередь, зеленые зоны будут в этот день очищать от последствий непогоды 81 единица техники и 430 человек. Ночью тоже велась аналогичная работа, в которой чиновники задействовали более 700 грузовиков и 328 профессионалов.

Во избежание гололедицы, которую тоже не исключают метеорологи, накануне петербургские улицы посыпали 315 тоннами песка и соли.

С начала холодов снегоприемные и снегоплавильные пункты утилизировали уже более 1,3 млн кубометров снега. Самый востребованный пункт находится на Октябрьской набережной.