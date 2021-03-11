Суд оставил в силе взыскание с Навального 350 тысяч рублей по иску экс-зятя Мишустина

Городской суд Москвы решил оставить в силе взыскание с политика Алексея Навального 350 тысяч рублей по иску бывшего зятя российского премьера Михаила Мишустина Александра Удодова, проинформировали "МБХ медиа" в пресс-службе инстанции.

"Решение Люблинского суда оставлено без изменения", – высказались в суде.

Люблинский райсуд частично иск Удодова, признав распространенные Навальным сведения порочащими его честь и достоинство.

Изначально экс-зять Мишустина требовал взыскать с оппозиционера полмиллиона рублей.

Удодов подал в суд на Навального в июле после расследования Фонда борьбы с коррупцией*, в котором говорилось о возможной связи предпринимателя с "делом Магнитского". ФБК обнаружил, что в декабре 2009 года бизнесмен купил апартаменты в доме № 20 по Пайн-стрит на Манхэттене в Нью-Йорке. Это почти совпало с периодом, когда в том же здании была приобретена другая недвижимость, позднее арестованная в рамках дела о налоговых махинациях и отмывании денег, которым занимался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Американская сторона была уверена, что деньги, о хищении которых говорил юрист, отмыли структуры, связанные с Prevezon Holding – фирмой, подведомственной сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву, в том числе путём приобретения элитной недвижимости.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов