Эсеры настаивают на повышении пособий по безработице

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил, что продолжающееся снижение реальных доходов россиян требует незамедлительного повышения пособий по безработице хотя бы до прожиточного минимума. Для него серьезнейшим аргументом является то, что более 40% сограждан, потерявших работу в пандемию, не смогли трудоустроиться вновь.

"Сейчас кабмин рапортует о снижении уровня безработицы. Конечно, кто захочет связываться с бюрократией в центрах занятости ради выплаты в 1500 рублей!", - критически оценил политик положение дел.

Индексация выплат стимулирует и поднимет экономику в целом, считает думский депутат.

"Достойные выплаты позволяют потерявшим работу профессионалам не терять заодно свои навыки и социальный статус, превращаясь в грузчиков и уборщиц. Не растет уровень бедности, сохраняется конкуренция на рынке и покупательская способность граждан", - рассудил он.

Особенно волнуют социал-демократов проблемы семей, в которых безработные воспитывают детей. Таким семьям автоматически нужно прибавлять к обычному пособию сумму, равную прожиточному минимуму, уверен Миронов. Он напоминает, что актуальный размер Фонда национального благосостояния превышает 13,5 трлн рублей.