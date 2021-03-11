Садоводствам Ленобласти дадут 50 млн рублей на коммунальные нужды

Правительство Ленинградской области выделило 50 млн рублей на налаживание инженерных коммуникаций и благоустройства в садоводствах, передает пресс-служба администрации региона.

"Средства из областного бюджета можно направить на строительство или реконструкцию линий электро-, водо-, газоснабжения, подъездных дорог, систем мелиорации. Область компенсирует дачникам 90% этих работ", - говорится в тексте сообщения.

Товариществам садоводов потребуется оставить чиновникам из комитета по агропромышленному и рыбозозяйственному комплексу до 15 апреля специальную заявку. Правда, обязательным условием для садоводств-соискателей станет областная прописка как минимум половины их членов. В прошлом году деньги таким образом достались 25 садоводствам.