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13:28

Хабаровского священника арестовали из-за участия в митингах

фото ЗакС политика Хабаровского священника арестовали из-за участия в митингах

Очередное присутствие на протестной акции в центре Хабаровска обернулось для местного протоиерея Андрея Винарского двадцатью сутками административного ареста, передает РИА "Новости". Несанкционированный митинг в виде встречи священника с его единомышленниками состоялся еще 18 января. Участники высказывались в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ожидающего суда в московском СИЗО, и еще одного известного заключенного, Алексея Навального. 

Адвокат Винарского Татьяна Титкова утверждает, что речь идет просто о встрече примерно десятерых горожан, собравшихся пообщаться. Между тем, Биробиджанской епархии, к которой принадлежит политически активный священник, ничего официально не сообщали о его юридическом наказании. При этом в пресс-службе епархии раскритиковали открытое участие Винарского в политике.

Напомним, что хабаровчане заявили о себе как о городе с высокой протестной активностью прошлым летом, когда Фургала арестовали по делу об организации убийств и конвоировали в Москву. Внутренняя политика федерального центра с тех пор регулярно порицается активными горожанами на улицах: новый назначенец во главе края, Михаил Дегтярев, их не устраивает.

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