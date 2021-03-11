Znak: Отец осуждённой за госизмену из-за свадебных фото калининградки пожаловался на её избиение в СИЗО

Константин Зимин - отец Антонины Зиминой, осуждённой на 13 лет колонии по делу о государственной измене, подал заявление в прокуратуру Калининградской области из-за того, что его дочь якобы подвергается систематическим избиениям в СИЗО, передает Znak.com.

По информации Зимина, насилие над его ребёнком продолжается ещё с осени прошлого года, однако заявлять в уполномоченные органы они не решались, ожидая, что это может усугубить положение подсудимой.

"После очередного суда в ноябре [2020 года] Антонине стало плохо, ей вызвали скорую, у нее было кровотечение. Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: „Будешь приседать столько, сколько захотим". После приседаний ей дали команду: „Залила, сука, все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками". И все это в присутствии сотрудников мужчин", - рассказал Зимин.

Кроме того, продолжил мужчина, его дочь могли бить электрошокером. Членам калининградской Общественной наблюдательной комиссии Зимина ничего не рассказывать из-за страха, что её могут начать бить ещё сильнее, добавил отец.

"Но бить меньше не стали, делают это каждый раз с издевательствами. Например, 5 марта охрана вывела Антонину из камеры, ударила дважды головой об стену, а потом дубинками дала по коленям. Причем, когда она обращалась в медчасть СИЗО, врач говорила, что Антонине „все кажется", предлагала вызвать психиатра", - заключил Зимин.

В УФСИН по Калининградской области пока никак не прокомментировали данную информацию.

Высказались, однако, в ОНК.

"Папа слишком преувеличивает всю обстановку. Он нам звонил, что она вся в синяках, у нее синяков не было, сама Антонина сказала, что у нее все хорошо. На самом деле ее никто не избивает. Она в полном порядке. То, что говорит [Константин Зимин], не истина", - пояснила глава локальной комиссии Светлана Кондратьева.

В конце 2020 года суд приговорил Зимину и её супруга Константина Антонца к 13 и 12,5 годам колонии по делу о госизмене. Процесс проходил в закрытом режиме. Сообщалось, что в основу дела легли события их свадьбы в 2015 году, на которой присутствовал бывший одноклассник Зиминой – сотрудник ФСБ – и фотографии с ним.

По словам Константина Зимина, этот гость сам предметно информировал окружавших его гостей о месте своей занятости, раздавая визитки и охотно делая фото с собравшимися. В числе присутствовавших были родственники невесты, проживающие в Латвии.