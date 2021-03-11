18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:41

Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

фото ЗакС политика Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова, осуждённых по делу "Нового величия", вывезли из московских СИЗО в колонии, где они должны отбывать наказание в рамках обозначенного разбирательства, информирует Telegram-канал "Дело „Нового величия"".

До недавних пор оба фигуранта пребывали в СИЗО-3 Москвы. Учредители Telegram-канала сообщили ранее, что 8 марта Карамзина этапировали в колонию, и сейчас он находится в СИЗО-3 в Белгороде.

Крюкова увезли из столичного изолятора 10 марта; где он сейчас - пока неизвестно.

Другой фигурант дела Руслан Костыленков по-прежнему содержится в СИЗО-3 Москвы. 

У всех молодых людей на прошлой неделе взяли мазки на коронавирус: это значит, что они должны были в ближайшее время уехать "по этапу".

Ранее, напомним, Костыленкову и Карамзину уменьшили сроки на три месяца каждому: до 6 лет и 9 месяцев и 6 лет и 3 месяцев соответственно. Приговоры другим участникам дела - Вячеславу Крюкову, Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой - оставили без изменения, однако девушкам снизили испытательные сроки на год.

Всех обвинили в создании экстремистского сообщества.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

3 марта, 10:52 Осужденный по делу "Нового величия" Костыленков пожаловался в ЕСП на пытки при задержании

12 января, 13:53 Мосгорсуд снизил сроки двум фигурантам дела "Нового величия"

17 декабря 2020, 14:03 Прокуратура не стала требовать ужесточения наказания для осужденных фигурантов "Нового величия"

4 декабря 2020, 12:37 В Конгрессе США призвали Россию освободить политзаключенных из списка "Мемориала"

24 ноября 2020, 20:06 Активисты обратились ко всем депутатам Госдумы с просьбой взять дело "Нового величия" под свой контроль

13 ноября 2020, 20:15 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского перевели в "Бутырку" и снова заперли в карцере

30 октября 2020, 18:49 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского закрыли в карцере из-за переполненности СИЗО

29 октября 2020, 13:19 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского приговорили к 6 годам колонии

23 октября 2020, 18:48 Столичную активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за пикет: к делу прикреплено фото другой женщины

29 сентября 2020, 12:11 Прокуратура просит ужесточить приговор фигурантам дела "Нового величия"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:13 КГИОП отказался присвоить вокзалу в Александровской статус памятника

14:57 Росконгресс обозначил площадку для грядущего ПМЭФ-2021

14:41 Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

13:57 Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

13:53 Сквер в Пороховых оставили без двух третей деревьев

13:30 Znak: Отец осуждённой за госизмену из-за свадебных фото калининградки пожаловался на её избиение в СИЗО

13:28 Хабаровского священника арестовали из-за участия в митингах

12:59 СК отстранил глав четырёх регуправлений ведомства из-за их неудовлетворительной работы

12:56 Садоводствам Ленобласти дадут 50 млн рублей на коммунальные нужды

12:39 Эсеры настаивают на повышении пособий по безработице

12:30 Суд оставил в силе взыскание с Навального 350 тысяч рублей по иску экс-зятя Мишустина

11:56 Депутат Цивилёв предлагает учредить мобильные бригады для вакцинации лежачих больных от COVID-19

11:51 С намечающимся снегопадом в Петербурге помогут справиться более 800 машин

11:40 Муниципал: Горизбирком назначил в ИКМО сотрудников местных администраций и школьницу

11:30 Коронавирусом инфицировались свыше 9 тысяч россиян: в Петербурге - 961 новый случай

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru