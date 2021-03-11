КГИОП отказался присвоить вокзалу в Александровской статус памятника

Активисты, добивающиеся охранного статуса для комплекса зданий в поселке Александровская Пушкинского района, потерпели очередную неудачу: им снова не пошли навстречу чиновники из КГИОП, отказавшиеся включать постройки в реестр выявленных памятников. Речь идет, в частности, о здании железнодорожного вокзала, построенного по проекту архитектора Петра Сальмоновича и имеющего более чем 150-летнюю историю, сообщает издание "Нооскоп".

В своем отказе эксперты сослались на значительные изменения во внешнем виде здания, которые оно претерпело со временем, однако градозащитники не считают их фатальными. Например, заявители подчеркивают, что вокзал никак не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Теперь своей цели активисты будут пытаться добиться через суд.

Отметим, что Генплан Петербурга предполагает строительство широкополосной автодороги к планируемому городу-спутнику "Южный". Статус памятника мог бы помочь старинным сооружениям, вынудив заказчиков работ отодвинуть трассу от жилой части Александровской.