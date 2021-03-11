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15:49

Активисты не могут добиться надзора за "многострадальной" свалкой в Колтушах

фото ЗакС политика Активисты не могут добиться надзора за "многострадальной" свалкой в Колтушах

Экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт", не первый год борющиеся с огромной свалкой грунтов на Колхозной улице в Колтушах, жалуются на то, что пока их активность фактически пропадает даром. Так, несмотря на обращения в региональный Госэконадзор перед Новым годом, на возбуждение административного дела у чиновников ушло два месяца, а свалка и по сей день продолжает беспрепятственно пополняться новыми отходами.

"Свалка продолжает расти, во многом, благодаря бездействию регионального Комитета государственного экологического надзора. Мы обратились в прокуратуру для оценки действий должностных лиц, не принявших своевременных и достаточных мер", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

В декабре его сподвижники зафиксировали на месте действий целую 300-метровую очередь из тяжелых машин, организованно сгружавших новые и новые грунты. Местные жители сегодня, 11 марта, подтвердили, что этот процесс продолжается "ударными темпами".

фото: "Зеленый фронт"

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